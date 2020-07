Victor Osimhen sarà presto ufficializzato dal Napoli come l’acquisto più dispendioso della storia del calcio partenopeo. Il nigeriano non vende l’ora di approdare all’ombra del Vesuvio, stando a quanto rivelato sia dal fratello che dal suo entourage. Proprio a loro ha rivelato: “Vado a Napoli per seguire le orme di Cavani”, scrive l’edizione odierna de Il Mattino.

