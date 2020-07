Barcellona, dalla Generalitat: “La gara contro il Napoli si giocherà al Camp Nou”

Ai microfoni di “Si Gonfia la Rete“, sulle frequenza di Radio Marte, è intervenuto uno dei membri della Generalitat della Catalogna per parlare del diffondersi del Coronavirus nella regione iberica.

In questi giorni inoltre, si è spesso parlato della possibilità di giocare Barcellona-Napoli in una sede diversa dal Camp Nou. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Non possiamo parlarne, si sta creando grande movimento mediatico con informazioni ritenute false, e non abbiamo intenzione di contribuire a queste fake news. In questo momento infatti la situazione a Barcellona, in Catalogna e più in generale in Spagna permette la disputa del match Barcellona-Napoli al Camp Nou, che si può giocare senza alcun tipo di problema. Non vogliamo alimentare speculazioni, visto che la gara resta prevista al Camp Nou. Se l’UEFA interverrà e chiederà di spostare la gara della partita, se ne parlerà. Ma per adesso la gara si gioca qui, le autorità sanitarie non hanno nulla in contrario”.