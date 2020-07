Rai – Gabriel, il Napoli lo ha già bloccato: si attende cessione Koulibaly

Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli dando le ultime sull’affare per il difensore del Lille Gabriel:

“Il Napoli lo ha bloccato. Il Lille lo valuta 25 mln. Magari in un secondo momento il club francese può liberare un esterno e pensare a Ounas. Il Napoli, mettendo dentro l’algerino, verserà solo 5-6 mln per prendere il difensore. Il Lille darà un tempo ragionevole al club azzurro per vendere Koulibaly, superata una certa data, il Lille sarà libero di vendere a chi vuole Gabriel“.