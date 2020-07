Milik distrutto dai quotidiani: “Ha la testa separata dal corpo, vive in un altro mondo. Non aiuta neanche se stesso”

La prestazione di Arkadiusz Milik di ieri sera contro l’Inter ha fatto molto discutere i tifosi del Napoli che l’hanno accusato per non essersi impegnato al massimo durante le ultime gare. I quotidiani, inoltre, infieriscono sulla situazione distruggendo il polacco in termini di voti:

La Gazzetta dello Sport – “La squadra costruisce parecchie occasioni ma lui non è mai il terminale delle azioni. Neanche quando con Ghoulam e Lozano arrivano i cross più invitanti”. Voto 4,5.

Corriere dello Sport – “La testa si è separata dal corpo: è come se si fosse isolato e vivesse in un altro mondo. Certo è distratto, non aiuta nessuno, neanche se stesso, neanche chi possa aver voglia d’investire su di lui”. Voto 4.