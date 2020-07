Inzaghi: “Felice dei record raggiunti, speriamo di fare bene sabato contro il Napoli”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato al termine della partita contro il Brescia, conclusa 2-0 per i biancocelesti:

“Siamo contenti, speriamo di fare bene sabato contro il Napoli. Oggi volevo una buona prestazione che c’è stata, è stata un’ottima gara contro un Brescia molto organizzato. Immobile verso la Scarpa d’Oro? È motivo di grande orgoglio.

Abbiamo raggiunto tanti record: di punti, quello di Immobile, quello delle mie panchine. Sono orgoglioso di aver raggiunto un maestro come Zoff. Peccato per Luis Alberto che oggi non è riuscito a fare assist. Ora nell’ultima giornata ce la giocheremo con Inter e Atalanta che avranno lo scontro diretto”.