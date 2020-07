Il Mattino – Osimhen al Napoli oggi: pagamento dilazionato fino al 2023, un affare da 55 milioni

CALCIOMERCATO NAPOLI – Osimhen al Napoli è ormai affare fatto. Manca soltanto l’ufficialità dell’arrivo dell’attaccante nigeriano per rendere concreta la notizia. L’edizione odierna de Il Mattino ha rivelato le cifre dell’affare che porterà il calciatore classe ’98 a vestire i colori azzurri. Un affare da 55 milioni, non da 80 come dicono in Francia. Pagamento dilazionato fino al 2023 e inserimento di Karnezis nell’affare.

MERCATO NAPOLI, L’ANNUNCIO DI OSIMHEN

L’annuncio di Victor Osimhen potrebbe arrivare nella giornata di oggi, riferisce il quotidiano campano. Ieri Cristiano Giuntoli, Andrea D’Amico e Wiliam D’Avila si sono incontrati a Milano per limare gli ultimi dettagli dell’affare che sembra sempre più vicino alla conclusione.