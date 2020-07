Giallo fatale per Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero ha ricevuto un cartellino giallo al 25′ nel match contro il Cagliari; il motivo è legato ad alcune proteste nei confronti del quarto uomo per un fallo di Joao Pedro su Pjanic non ravvisato.

Il tecnico era però diffidato. Un errore ingenuo, dunque, che gli costerà l’assenza per l’ultima sfida di campionato contro la Roma.