Elmas, l’agente: “Napoli è già casa sua, sente la fiducia del mister. Vuole segnare contro il Barcellona. Sul rinnovo…”

George Gardi, agente di Elif Elmas, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“É stato un anno molto positivo per Elif.. Non è mai facile per nessuno giocare in Italia e subito bene con una maglia come quella del Napoli. Si trova bene qui, si è ambientato benissimo e sente tutto come casa sua.

Aveva un gran rapporto con Ancelotti ed è lo stesso con Gattuso, questo è importante per il futuro. Elif ci crede con il Barcellona e vuole fare anche gol se ci sarà la possibilità, è pieno di motivazioni. Riguardo al contratto è stata data una parola tempo fa dalla società circa il rinnovo. Già nei prossimi giorni dovremo avere delle novità al riguardo”.