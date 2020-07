Cm.it – Under, c’è già l’accordo con il Napoli: gli azzurri offrono due calciatori alla Roma

Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, la trattativa tra Roma e Napoli per Under, tra qualche settimana potrebbe conoscere una fase importantissima:

“Il club giallorosso ha la necessità di vendere un calciatore considerato ormai ex, e De Laurentiis vuole chiudere un affare impostato da tempo, ma che necessita di un ulteriore approfondimento. Il nodo resta la contropartita: Milik vuole la Juventus, gli azzurri hanno messo sul piatto Ospina e Malcuit. La Roma punta ad ottenere una valutazione complessiva sui 30-35 milioni e potrebbe considerare il portiere come parziale contropartita”