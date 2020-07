Venerato: “In serata Osimhen sarà ufficialmente un calciatore del Napoli: le cifre!”

Ciro Venerato è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli per ultimare l’affare Osimhen-Napoli. Il collega ha evidenziato tutte le cifre della trattativa che porterà l’attaccante in maglia azzurra:

“Il Napoli pagherà 50 milioni più 10 di bonus, questi ultimi potrebbero diminuire a seconda del futuro di Karnezis. Quello che è davvero importante sono le rate, saranno cinque legati agli anni di contratto. Il Napoli doveva garantire l’intera parte economica ai francesi ed è quello che è stato fatto. Il contratto è comprensivo di bonus, circa 5 milioni lordi che grazie al decreto crescita che consente un risparmio sul lordo farà sì che il calciatore intascherà netti 3,5 milioni, esclusi i premi della società. Il Napoli per favorire la situazione economica del Lille, potrebbe pagare la prima rata con una cifra leggermente più alta. Il tweet di De Laurentiis non me lo aspetto oggi, ma posso confermare la presenza di Osimhen in ritiro con il Napoli”.