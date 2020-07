Sportitalia – Colloquio tra Napoli e l’agente di Osimhen senza problemi! Nell’affare c’è anche Karnezis

Alfredo Pedullà ha confermato l’affare in conclusione tra Napoli e Lille per l’arrivo di Osimhen in maglia azzurra. Il collega ha evidenziato il colloquio tra la società azzurra e l’agente di Osimhen con la trattativa ormai in dirittura d’arrivo.

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato, nell’affare ci sarà anche Karnezis che lascerà Napoli diminuendo quindi leggermente il costo dell’operazione.