ESCLUSIVA – Oma Akatugba: “Koulibaly ha rassicurato Osimhen sul discorso razzismo! Le voci dalla Premier non sono vere”

Oma Akatugba, giornalista nigeriano, ha parlato ai nostri microfoni in diretta Instagram in merito all’affare Osimhen-Napoli. Il collega ha rivelato ai nostri microfoni altri retroscena riguardanti la trattativa. Ecco le sue parole:

“Dispiace non poter essere presentati in un San Paolo pieno di gente, Victor è dispiaciuto per questa cosa a causa del Coronavirus. Osimhen raggiungerà presto la squadra anche se ora non conoscono ancora il programma della squadra. Osimhen aveva paura del razzismo in Italia, proprio di questo argomento l’attaccante ha parlato con Koulibaly che l’ha convinto ancora di più a scegliere Napoli”.

“C’era qualche problema in merito ai diritti d’immagine. Tanti nigeriani ci hanno raccontato di quanto sia bella Napoli, sicuramente Victor non potrà camminare per le strade napoletane mentre io non pagherò neanche un caffè. Le caratteristiche di Osimhen sono simili a quelle di Drogba, tanta voglia di fare gol accompagnato dalla grinta e la cattiveria agonistica. Sono sicuro che potrà scrivere pagine importanti del calcio nigeriano ma anche riguardanti il Napoli”

“Le voci che parlavano di Premier League sono solo rumors ma niente di vero. Il West Ham non ha mai offerto più del Napoli e Victor è sempre stato proiettato a concentrarsi sulla scelta riguardante l’azzurro”.

