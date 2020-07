Di Marzio: “La Juventus vuole a tutti i costi Milik. De Laurentiis obbligato a trattare per la cessione”

Il futuro di Arek Milik con la maglia del Napoli sembra essere sempre più breve. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante non rinnoverà con il club azzurro. L’accordo tra il giocatore e la società bianconera c’è già da tempo, per questo motivo De Laurentiis dovrà avviare i rapporti con la Juventus per definire la modalità della cessione di Milik. Di seguito quanto evidenziato:

“La Juve propone di inserire una contropartita, il nome si evidenzia di più è quello di Bernardeschi. Ma ci sono due incognite, sta cambiando agenti ed ha firmato un nuovo contratto per i diritti d’immagine con una nuova agenzia. Altri nomi sono quelli di Pellegrini e Romero. La trattativa tra Juventus e Napoli si scalderà, il giocatore che la Juve vuole prendere come attaccante è Milik”.