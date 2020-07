Marotta: “Messi? Utopia, nessuna società italiana potrebbe investire tanto. Su Tonali…”

Giuseppe Marotta ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky nel pre partita di Inter-Napoli:

“Messi proiettato sul Duomo? No, non una mia idea (ride, ndr), si tratta di un gioco. Vado a ribadire quello che ho già detto, ottimo lavoro da parte di tutti: Conte, società , calciatori. Abbiamo lavorato per alzare il livello qualitativo dell squadra, ci siamo riusciti e siamo contenti. Rammarico per tante cose, ma bisogna fare analisi a 360° e pensare positivo per alzare sempre di più l’asticella.

Sanchez? Ha ancora un contratto pesante con lo United, non è facile questo tipo di operazione. Dispiace molto perchè è un ottimo calciatore e ci piacerebbe tanto vederlo qui con noi. Tonali? Ha dimostrato di essere un top player, ci piace, ma non ci sono trattative. In questo momento il nostro calcio ha bisogno di un rilancio, oggi il dibattito è su strategia di vendita e diritti televisivi, ma bisogna riportare la discussione all’interno e valutare lo spettacolo e l’essenza.

Messi? Ipotesi utopistica! Oggi come oggi nessuna squadra italiana sarebbe in grado di fare un’operazione del genere per lui, abbiamo anche un fair play da rispettare, ci sono delle regole precise, poi questo è stato un anno particolare a causa dell’emergenza sanitaria. Al più presto, al termine del campionato, faremo le varie valutazioni con il mister. I Suning hanno già immesso nelle casse della società tanti milioni, gli investimenti fatti finora sono stati per garantire continuità”.