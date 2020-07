GdS – Giornata decisiva per la firma di Osimhen: il giocatore può diventare azzurro oggi

CALCIOMERCATO NAPOLI – Victor Osimhen sarà presto un nuovo giocatore del Napoli. Questo è quanto scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che sottolinea quanto sia decisiva la giornata di oggi per la firma dell’attaccante nigeriano.

MERCATO NAPOLI, L’ANNUNCIO DI OSIMHEN

In giornata avverrà l’incontro tra Cristiano Giuntoli e William D’Avila per limare gli ultimi dettagli. “Sull’accordo non ci sono ormai sono d’ombra e va definito solo qualche particolare e ovviamente stilare i lunghissimi contratti modello della Filmauro”, scrive la rosea. Dunque, l’annuncio di Osimhen potrebbe arrivare nella giornata di oggi.