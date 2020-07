Christillin, membro board UEFA: “Barcellona-Napoli? C’è un piano alternativo della UEFA per giocare a di Guimaraes o ad Oporto”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Evelina Christillin, membro board UEFA:

“Scudetto? Non ho festeggiato come voi con la Coppa Italia, 9 scudetti di fila sono tanti. Non è tutto merito della Juventus, ma molto demerito delle altre. Mi dispiace moltissimo per la Lazio che stava andando molto bene fino all’interruzione forzata. Barcellona-Napoli? Guimaraes e Oporto sono un piano B studiato già da tempo, sono una soluzione che è stata pensata per situazioni difficili. Per il momento la decisione rimane quella di giocare al Camp Nou. Non conosco la deadline, i membri UEFA devono prendere la decisione, si sa già qual è il piano B, quindi Ceferin, Marchetti, Uva e gli altri prenderanno una decisione alla luce di ciò che gli dirà il Governo spagnolo. Sarri via se perde con il Lione? Secondo ciò che dice il direttore Paratici, no. Ha un contratto fino al 2022 e proprio l’altro giorno è stato confermato, io sono solo una tifosa, non ho mai condiviso il #SarriOut“.

“Champions League? L’Atalanta è già ai quarti, con un sorteggio favorevole, bisogna vedere cos’accadrà con il PSG. Certamente lo stop di molti mesi e l’infortunio di Mbappè è a loro favore. Sarei veramente felice se riuscissero ad andare oltre. La convocazione del prossimo comitato esecutivo della UEFA è per il 24 settembre in occasione della finale di Super Coppa, tutto ciò che può accadere è una comunicazione da parte della UEFA per dare il proprio assenso o dissenso per qualcosa che di fatto è stato già deciso: che si potrebbe giocare in Guimaraes o ad Oporto”.