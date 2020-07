Milik vede solo la Juve, Bernardeschi rifiuta il Napoli: si pensa a Pellegrini

Arkadiusz Milik è ormai sempre più lontano da Napoli, l’estenuante trattativa per Victor Osimhen ne è una dimostrazione. Lo stesso polacco si è mostrato poco lucido e sereno contro il Sassuolo. Le voci di mercato indubbiamente gli occupano la mente e le prestazioni ne risentono chiaramente. Il Mattino all’interno dell’edizione odierna ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa con la Juventus. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Milik vuole la Juventus, ha già parlato con Sarri. Il Napoli inizialmente voleva solo un pagamento cash per il giocatore. Poi gli azzurri si sono ammorbiditi, accettando l’inserimento di Bernardeschi nella trattativa. L’ex Fiorentina però ha detto no, perchè ultimamente alla Juve sta avendo ampio spazio. Pensa di potersi giocare la maglia da titolare con Kulusevski nel corso della prossima stagione. I due club hanno allora pensato all’inserimento di Luca Pellegrini all’interno della trattativa. Gli azzurri però hanno richiesto un conguaglio di almeno 20 milioni di euro. Cifra che a Juventus non è intenzionata minimamente a sborsare”.