Gattuso: “Non si può dire che il Sassuolo abbia creato quanto noi! Dobbiamo usare la testa, contro il Barcellona c’è tanto in gioco”

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Napoli-Sassuolo:

“Non sono d’accordo nel dire che i miei hanno fatto il loro dovere. Per quello che creiamo e quello che subiamo, facciamo pochi gol e ne prendiamo troppi. Ci sta che possiamo rischiare, ma stiamo creando molto e dobbiamo sfruttare. il primo tempo a Parma abbiamo fatto schifo, dobbiamo limare questi aspetti”.

Poi battibecco con la giornalista Giulia Mizzoni di DAZN: “Non è stata una partita 50 e 50. Il fuorigioco fa parte del gioco, non hanno fatto gol. Non mi sta bene, stiamo raccontando cose diverse, non si può dire che il Sassuolo abbia creato quanto noi.

Cosa dobbiamo risolvere? Dobbiamo usare la testa, dobbiamo diventare una squadra pensante che copre gli spazi nel modo corretto e stare 95′ sul pezzo. Lobotka-Demme? Hanno caratteristiche totalmente diverse. Demme è uno che ti dà equilibrio, Lobotka sa palleggiare meglio, mi danno entrambi qualcosa di diverso e li sto provando.

Oggi era difficile, non dimentichiamoci che il Sassuolo ha pareggiato con l’Inter ha vinto con la Lazio, ha messo in difficoltà la Juve. si tratta di una squadra che ha una forte identità e per noi non era facile, venivamo anche dalla sconfitta con il Parma. Contro il Barcellona ci giochiamo molto. In questo periodo non è facile allenare, oggi però ho visto veleno!”