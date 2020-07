VERETOUT NAPOLI – Il centrocampista francese, passato la scorsa estate dalla Fiorentina alla Roma, è stato sicuramente uno degli uomini migliori della squadra di Paulo Fonseca quest’anno. Il centrocampista venne cercato, a suo tempo, già da Napoli e Milan, ma furono proprio i giallorossi ad accaparrarselo.

Ora, secondo il noto quotidiano de Il Corriere della Sera, il centrocampista è stato cercato ancora proprio dagli azzurri e dai rossoneri. Fa sapere la testata, però, che la Roma non ha alcuna intenzione di cedere il suo numero 21, anche se – di fronte a un’offerta clamorosa – il club giallorosso (costretto a tornare in verde nel bilancio) non direbbe di no. Il Napoli ci prova, siccome Allan non dà al momento garanzie di permanenza.