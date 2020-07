CALCIOMERCATO NAPOLI ULTIMISSIME – Il noto giornalista RAI Ciro Venerato, intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma Radio Goal, ha parlato di una possibile cessione in casa Napoli: il probabile addio di Allan, vicino alla Premier League. Inoltre, il collega ha anche presentato coloro che, secondo il Napoli, potrebbero essere alcuni papabili nomi per sostituire il centrocampista. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Un elemento del Napoli in uscita è Allan. Probabilmente andrà all’Everton, ma c’è l’interessamento anche di Atletico Madrid e West Ham. Ci sono tre profili che il Napoli sta monitorando: uno è Veretout che non è mai uscito dai radar di Giuntoli ma che Fonseca non vuole lasciar partire, pertanto l’affare non è per nulla semplice“.

“Un altro ragazzo giovane che ultimamente il Napoli ha monitorato è Nikola Vlasic del CSKA Mosca. Può, infine, tornare in auge l’ipotesi Dominik Szoboszlai – che sembrava promesso sposo del Milan con l’arrivo di Rangnick – ma, con il rinnovo di Pioli, il Napoli può puntare sull’ungherese“.