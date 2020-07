Si raffredda una pista per Milik

Come riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli ha diverse richieste per Milik, una su tutte la Juventus, che però non sarebbe disposta a mettere sul piatto Bernardeschi, complicando così l’affare. Oltre ai bianconeri, negli scorsi giorni si era fatta sotto una squadra per il polacco, l’Atletico Madrid. Ora però, la pista spagnola sembra essersi raffreddata, con i colchoneros che vorrebbero puntare profili diversi per l’attacco.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI