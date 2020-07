SportItalia – Osimhen è la priorità del Napoli: conferme sull’inserimento di Karnezis nell’operazione

Alfredo Pedullà, collega di SportItalia, esperto di calciomercato, tramite il proprio sito ufficiale ha rilasciato degli aggiornamenti sul mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La priorità è chiudere Osimhen dopo una telenovela durata ormai due mesi e mezzo, malgrado mille interpretazioni diverse. E così andrà, il Napoli oggi non ha altre traiettorie in testa. Le ultime su Osimhen: la corsa all’annuncio, ieri, oggi o domani non ci vede in corsa, avevano detto martedì“.

“Conferme su Karnezis nell’operazione, ma il portiere deve dare l’ultimo sì. Indipendentemente da Karnezis, il Napoli sa di aver sbloccato l’operazione Osimhen”.