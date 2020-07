LIVE – Napoli-Sassuolo, le formazioni: tornano Ospina e Manolas. Gattuso ha scelto i tre attaccanti!

Buonasera cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Sassuolo, gara valida per le 36esima giornata di Serie A. Le due squadre hanno poco da chiedere alla classifica, ma hanno comunque voglia di portare a casa i tre punti per chiudere in bellezza il campionato. La squadra di Gattuso, in particolare, deve riscattare il K.O. subito nell’ultimo turno dal Parma.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo. Allenatore: De Zerbi.

QUI GLI AGGIORNAMENTI: