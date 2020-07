Giuntoli: “Koulibaly? Al momento nessuna offerta, non abbiamo fretta di prendere decisioni”

Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Napoli-Sassuolo:

“Sono preoccupato perchè l’intento è fare bene in tutte le partite, speriamo la nostra sia solo una crisi di passaggio e di finire bene questo campionato. Koulibaly? In questo momento non abbiamo ricevuto offerte, sicuramente ha suscitato vari interessi in questi anni, ma non abbiamo tanta fretta di prendere decisioni, valuteremo alla fine il da farsi. Osimhen? Dobbiamo trovare un accordo con il nuovo agente, vedremo!”