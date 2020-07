Callejon pronto a riabbracciare un ex compagno?

Callejon sembra ormai destinato a salutare Napoli, dopo non aver rinnovato il suo contratto. Lo spagnolo se ne andrà a parametro zero, e come riporta Repubblica, sembra ci sia già una destinazione pronta per lui. Infatti, c’è un interesse del Villarreal sul giocatore, squadra in cui milita l’ex Napoli Raul Albiol. Callejon tornerebbe volentieri in patria e chissà che il suo amico Albiol non lo convinca a diventare amarillo. Per sostituirlo, il Napoli pensa a Under, Boga e Bernardeschi.

