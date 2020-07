Nigeria, il vie ambasciatore: “Napoli è la scelta giusta per Osimhen: siamo felicissimi per il trasferimento”

Franklin Ogunyemi, vice ambasciatore dell’Ambasciata nigeriana di Roma. è intervenuto in diretta a “Radio Kiss Kiss Napoli“, per parlare delle ultime notizie riguardanti il passaggio di Osimhen al Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“L’intera missione diplomatica nigeriana, con a capo l’Ambasciatore Yusuf Jonga Hinna, è molto felice del trasferimento a Napoli di Victor Osimhen. Sappiamo che anche il Capo di Stato del nostro Paese, Muhammadu Buhari, è felice di questo trasferimento. Osimhen è un calciatore giovane ma già molto forte. Sarà forse il calciatore africano più pagato, segno che parliamo di un ragazzo di grande talento. Lui è forte, veloce, tattico. Ha una caratteristica tipica della popolazione nigeriana: non molla mai”.

“Per questi motivi, lo paragono a Ronaldo. Ne è contenta la Federazione calcistica nigeriana, che ringrazia, perché troverà a sua volta un calciatore migliorato dalla forza di un campionato straordinario come quello italiano. Napoli rappresenta la scelta giusta, il luogo ideale dove poter crescere e portare il club a livelli ancora più alti. Poi, a Napoli – come nel resto d’Italia – c’è una folta rappresentanza della popolazione nigeriana che faranno certamente il tifo per Osimhen e, di conseguenza, per il Napoli”.