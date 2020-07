Spunta una nuova contropartita tecnica nella trattativa per arrivare a Osimhen. Infatti, come riporta il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, potrebbe essere il portiere greco Orestis Karnezis a prendere la strada che va verso la Francia. Lo conferma con un tweet sul suo profilo, in cui aggiunge anche che a brevissimo ci sarà il vertice per chiudere definitivamente la trattativa.

https://twitter.com/AlfredoPedulla/status/1286561068383444993