Ostia Okolo, membro dell’entourage di Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro dell’attaccante nigeriano ai microfoni di “Tuttomercatoweb” sul suo imminente passaggio in maglia azzurra. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ormai è fatta, l’annuncio del suo passaggio al Napoli può arrivare già oggi. Victor è davvero emozionato e non vede l’ora di iniziare ufficialmente questa nuova avventura in Serie A. Il Napoli per lui rappresenta una grande svolta”.