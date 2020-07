Oma Akatugba svela: Osimhen ha scelto il numero di maglia che indosserà con il Napoli!

Secondo quanto rivelato da Oma Akatugba, l’ormai noto giornalista nigeriano amico di Victor Osimhen, il calciatore ormai quasi ex Lille avrebbe già scelto il numero che indosserà con il Napoli.

L’attaccante nigeriano avrebbe espresso la volontà di indossare la maglia numero nove. L’ultimo ad indossare la maglia azzurra in ordine di tempo è stato Simone Verdi, ma la maglia numero nove a Napoli vuol dire soprattutto una cosa: Gonzalo Higuain. Solo il tempo ci dirà se Victor Osimhen sarà in grado di emulare o addirittura superare le gesta del centravanti argentino, attualmente in forza alla Juventus.