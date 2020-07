UFFICIALE – Designazioni arbitrali: Napoli-Sassuolo ad Aureliano, al VAR Nasca

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le partite della 36ª giornata di Serie A in programma domani, 25 luglio 2020. L’arbitro di Napoli-Sassuolo sarà Gianluca Aureliano. I suoi assistenti per il match del San Paolo saranno Bottegoni e Bresmes. Al VAR Nasca, mentre l’assistente Var sarà Longo. Di seguito la designazione:

NAPOLI – SASSUOLO

Arbitro: Aureliano

Assistenti: Bottegoni – Bresmes

IV uomo: Pezzuto

VAR: Nasca

AVAR: Longo