GdS – Il Napoli segna poco, azzurri in cerca di gol aspettando Osimhen

Tra due settimane sarà Champions League e la squadra di Gattuso sta cercando di prepararsi al meglio per questo impegno, per quanto le partite ravvicinate lo possano permettere. In undici partite il Napoli ha segnato sedici gol, segnala la Gazzetta dello Sport, un dato non così positivo per una squadra con questo coefficiente offensivo e che crea così tanto. Il calcolo dà un risultato chiarissimo: serve qualcuno che finalizzi il più possibile. Aspettando Osimhen.

Il Napoli col Parma ha provato quattro soluzioni, tra Lozano falso nove e le conversioni centrali di Politano prima e Callejon ed Insigne poi. Esperimento non riuscito con il gol arrivato solo su rigore. Ora sono già vicini i recuperi di Milik e Mertens per l’Udinese, sperando che entrambi possano fare la differenza negli ultimi venti metri, almeno finché non arriva Osimhen.