Diritti tv, nuovo summit lunedì: nuova idea di De Laurentiis su prezzo e abbonamento!

Il termine fissato dalla Lega Serie A per le offerte vincolanti delle gestione dei diritti televisivi e commerciali della Serie A per i fondi di investimento interessati alla partnership nella media company slitta a lunedì. A riportare la notizia è il quotidiano Le Cronache di Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Potrebbero essere nove i fondi interessati. Alcuni optano per acquistare una quota societaria di minoranza della futura media company della Serie A, mentre altri valutano un ruolo da finanziatori. I due schemi differiscono nelle modalità di formazione della governance, uno più vicino all’idea del presidente Dal Pino e uno più prossimo a quella di Aurelio De Laurentiis

Sul tema i club sono divisi, e potrebbero riunirsi lunedì tra loro in un secondo incontro per discutere della proposta del presidente del Napoli e poi in assemblea il 30 luglio. Il progetto del presidente del Napoli per massimizzare i profitti da diritti tv, prevede la produzione e la commercializzazione in proprio delle immagini della Serie A da rivendere a broadcaster e piattaforme con un prezzo fisso per chi si vorrà abbonare di 36 euro”.