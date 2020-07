CdS – Koulibaly può restare, offerte troppo basse per ADL

Le cifre presentate per arrivare a Koulibaly non soddisfano Aurelio De Laurentiis. Infatti, nei giorni scorsi, come riporta il Corriere dello Sport, l’offerta arrivata all’agente Fali Ramadani di 60 milioni non avrebbe convinto il presidente azzurro a cedere il difensore senegalese.

Non è da escludere quindi che Koulibaly possa rimanere a Napoli, si legge, dato che il ragazzo si trova bene e sarebbe contento di continuare la sua avventura sotto il Vesuvio, con la soluzione del prolungamento del contratto che farebbe felici sia dirigenza che giocatore.