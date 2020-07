TS – Milik, passi avanti nella trattativa con la Juve

Milik-Juventus è un affare complicato ma fattibile. Come racconta Tuttosport, da tempo il polacco ha l’accordo con la Juventus e da Torino filtra ottimismo. Il Napoli ha fatto un passo avanti capendo che non avrà mai i 40 milioni chiesti se non inserisce una contropartita nell’affare, e i nomi sembrano essere quelli già citati nei giorni scorsi, tra Pellegrini, Bernardeschi, Rugani e Romero. L’affare è complicato ma comunque possibile.

