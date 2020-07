Radio Rai lancia la bomba: in estate il padre di Messi a Milano per trattare il trasferimento del figlio

Clamorosa bomba di mercato lanciata da Radio Rai nel corso della trasmissione Zona Cesarini: il padre di Messi, Jorge, sarebbe in procinto di trasferirsi a Milano per trattare un possibile passaggio del figlio in Italia, con l’Inter che sembra essere l’indiziata numero uno ad accogliere l’argentino.

Già in passato si era vociferato di una trattativa tra l’Inter e Messi. Le voci ora tornano a farsi sentire: secondo quanto riferito da Radio Rai, infatti, Jorge Messi sarebbe pronto a trasferirsi a Milano, già in agosto.

L’uomo, infatti, nel corso dei prossimi giorni entrerà in possesso di un appartamento in un quartiere del milanese: possibile indizio di mercato per un possibile passaggio dell’argentino in Italia? Secondo Radio Rai, il club in pole position sarebbe proprio l’Inter, che porterebbe a termine un sogno che già si ventilava ai tempi di Moratti.