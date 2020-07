GdS – Napoli sterile con la testa già a Barcellona

La Gazzetta dello Sport di oggi commenta con un titolo abbastanza eloquente la sconfitta del Napoli contro il Parma per 2-1, definendo gli azzurri “sterili e prevedibili” e “con la testa già alla Champions League” per la partita contro il Barcellona. La rosea giustifica in parte il Napoli a causa dell’assenza di Milik, di fatto l’unica torre in attacco che sarebbe stata in grada di concretizzare un possesso palla forse fin troppo lungo.

Il quotidiano prosegue nel commento segnalando la superiorità tecnica del Napoli, tanto evidente quanto fine a sé stessa, sottolineando i grandi meriti del Parma che ha saputo attendere nella propria metà campo per ripartire con decisione. Le pagelle, vedono Insigne e Di Lorenzo tra i migliori in campo con 6,5 e cinque giocatori con 5,5, tra cui Koulibaly.