GdS – Bernardeschi cambia agente, poi il Napoli?

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi, è tempo di cambiamenti in casa Bernardeschi. L’esterno azzurro, infatti, sta cercando un nuovo agente. Per ora ci sono stati contatti con Pastorello e soprattutto Giovanni Branchini, ma più avanti si saprà con certezza. Questo però, potrebbe non essere l’unico cambiamento.

La sua terza stagione alla Juventus non è stata particolarmente brillante, con il ragazzo che non spinge per andare via ma che ha anche un europeo da conquistare e che ha bisogno di fiducia e di continuità di minutaggio. Col Napoli sullo sfondo, pronto a scambiare Milik per Berna.