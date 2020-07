TS – Belotti non si tocca, ma uno scambio con Petagna fa riflettere

Nonostante si attenda soltanto l’ufficialità per Victor Osimhen, il Napoli è in continua ricerca di giocatori di livello per l’attacco dell’anno prossimo, soprattutto con Milik in uscita. Come si legge dalle pagine di Tuttosport, un nome affidabile potrebbe essere quello di Andrea Belotti, nonostante per Cairo sia incedibile. Il motivo? Le parole di Marco Ferrante, ex bomber granata, che ha parlato a TMWRadio, con un’affermazione che fa riflettere.

“Per me Belotti andrà al Napoli, hanno preso Petagna per girarlo al Torino”, queste le parole di Ferrante che con una certa sicurezza afferma quella che potrebbe definirsi un’intelligente operazione di mercato da parte del Napoli, con Petagna che cerca continuità in vista dell’europeo e con il gallo Belotti che potrebbe giocare con continuità le coppe europee. L’operazione, però, sembra impossibile, con Cairo già preso di mira dai tifosi che non sarebbe disposto a vendere l’unico veramente intoccabile.