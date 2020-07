Nel corso del match tra Parma e Napoli, l’arbitro Giua si è reso protagonista di un battibecco con il difensore azzurro Kalidou Koulibaly.

Il difensore senegalese si è avvicinato al direttore di gara per protestare, in maniera in realtà abbastanza composta. L’arbitro gli ha però risposto a muso duro: “Non urlare, porta rispetto!”