GdS – Llorente non convocato: ecco il problema

Fernando Llorente non prenderà parte alla partita di stasera contro il Parma. Già escluso dalla lista dei convocati di Serie A per far subentrare Malcuit, si può anche dire che la sua stagione sia già finita anche dal punto di vista della sua condizione. Come afferma la Gazzetta dello Sport, per Llorente un problema muscolare, che spiega il motivo della sua esclusione dalla lista della Serie A. Prognosi dunque ancora più lunga per il gigante spagnolo. In attacco stasera probabile inserimento di Lozano come falso nove.

