GdS – Chance da punta per Lozano

Hirving Lozano potrebbe avere una nuova chance da titolare questa sera contro il Parma. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Gattuso dovrà cercare di fare necessità virtù: con Milik squalificato, Llorente out e Mertens ancora non al meglio, ecco che il messicano avrebbe forti chance di essere schierato come falso nove.

Grinta, determinazione e concentrazione, questo chiederà Gattuso all’atteggiamento del Chucky, oltre a molti movimenti offensivi che potranno scaturire dall’innata abilità di Lozano del continuo attacco della profondità con scatti e tagli. Contro il Parma, una possibilità enorme per ripagare la fiducia di Gattuso, sognando una maglia da titolare in Champions contro il Barcellona.