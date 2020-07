Gattuso non contento dell’atteggiamento di Politano e Lozano: vuole più applicazione

L’inviato di DAZN Davide Bernardi ha riportato da bordocampo un retroscena riguardante il match tra Parma e Napoli.

Secondo quanto riportato dal bordocampista, l’allenatore del Napoli Rino Gattuso non è contento di questo inizio di partita da parte di Matteo Politano e Hirving Lozano. Il tecnico degli azzurri ha richiamato più volte i due calciatori, per numerosi richiami dal punto di vista tattico. Inoltre l’allenatore calabrese ha rimproverato ai due giocatori di stare mostrando scarsa applicazione.

Tra Lozano e Gattuso c’è stato anche un siparietto, a causa di un problema di comunicazione. Il mister azzurro gli ha criticato la posizione in campo in fase di non possesso, a suo dire troppo centrale. Il messicano ha risposto al tecnico, pensando si riferisse ad un altro argomento. Il caso è poi rientrato pochi istanti dopo, grazie alla pausa per il cooling break in cui i due hanno potuto chiarirsi.