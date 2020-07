Cravero controcorrente: “Rigori giusti, dubbi solo su quello concesso al Napoli”

L’opinionista di DAZN Roberto Cravero, stasera in cabina di commento per Parma-Napoli, ha dato la sua opinione sui tre rigori concessi dall’arbitro Giua nel corso del match. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Sul primo rigore l’opinionista ha detto: “L’azione del rigore nasce da un raddoppio sbagliato. Quando Mario Rui entra in area di rigore rallenta la corsa ma anche se involontario il contatto col ginocchio di Grassi c’è e quindi quello è calcio di rigore”. Secondo il giornalista l’unico dubbio è sul rigore concesso al Napoli: “Il dubbio ci sta. E’ vero che c’era prima il tocco col corpo, ma se il braccio è staccato… E’ molto dubbio, ma non mi stupisco che l’abbia dato. Anzi, mi avrebbe stupito la decisione contraria”. Nessun dubbio invece sul terzo penalty: “Kulusevski cambia la direzione per cercare il contatto. Il problema è che il contatto c’è e quindi è calcio di rigore”.