CdS – Ünder corre verso Napoli, ora si può fare

Sulle pagine dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, si legge come il Napoli abbia individuato in Cengiz Ünder, esterno destro turco della Roma, il sostituto di José Maria Callejon, molto probabilmente ai saluti della sua avventura napoletana. Fu proprio Giuntoli a scovarlo in Turchia ma la trattativa era molto complicata, così Monchi riuscì a soffiarlo e portarlo nella capitale.

Tra Napoli e Roma c’è volontà di venirsi incontro, racconta il Corriere dello Sport, con un Napoli consapevole di dover lavorare alla fase difensiva del classe ’97. E attenzione all’interessamento della Roma per Milik, che potrebbe risultare interessante nell’affare. I prezzi? La Roma per Cengiz vuole 35 milioni, on De Laurentiis che sarebbe disposto ad offrirne dieci in meno. Ospina potrebbe essere coinvolto come contropartita, ma si attende la volontà di Milik. Cengiz Ünder-Napoli? Si può fare