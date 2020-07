Alvino attacca l’arbitro Giua: “Scarso e recidivo!”

Il noto giornalista partenopeo Carlo Alvino ha attaccato senza mezzi termini l’arbitro Giua per la conduzione di gara di Parma-Napoli. Il giornalista si è scagliato contro il direttore di gara con un tweet pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale.

“ParmaNapoli Scarso e recidivo!” questo il breve tweet del giornalista.

L’arbitro oltre all’episodio dubbio del calcio di rigore, ha preso diverse decisioni dubbie nel corso del primo tempo, come l’ammonizione a Lozano per un intervento sul pallone. Con il termine recidivo, Carlo Alvino fa riferimento al match tra Napoli e Lecce, arbitrato dallo stesso Giua, in cui il direttore di gara non concesse un rigore agli azzurri per un fallo netto su Milik.