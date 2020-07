Radio KKN – In settimana nuovo incontro Napoli-Osimhen: azzurri ottimisti, ma la pazienza sta finendo

Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Marcello Calvano, giornalista. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli ha un mantra per la trattativa con il Lille per Osimhen: attendere con pazienza, ma non troppo a lungo. In settimana è previsto nuovamente un incontro tra le parti, per cercare di dare lo scatto definitivo alla trattativa. Nel frattempo gli azzurri non chiudono le porte alle alternative: Jovic del Real Madrid su tutti. A centrocampo il nome nuovo è Vlasic del CSKA Mosca, per sostituire l’eventuale partenza di Allan. Non risultano invece nuove offerte per Koulibaly, ma resta forte l’interesse dalla Premier League”.