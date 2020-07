Il giornalista di Sky Massimo Ugolini ha riportato le ultime notizie sull’eventuale cessione di Kalidou Koulibaly ai microfoni di Sky Sport 24.

“C’è stato in questi giorni un incontro a capri tra Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly e Aurelio De Laurentiis. L’incontro informale è servito per sondare la disponibilità ad una cessione del centrale senegalese.incorno informale. De Laurentiis valuta Koulibaly almeno 80 milioni di euro, con disponibilità a trattare sulla modalità di pagamento. Il Manchester City si sta iniziando a muovere su questo importante profilo. Non ci sono problemi né di gestione né di contratto, vista la scadenza nel 2023, ma in caso di offerta monstre, il patron azzurro si siederebbe al tavolo. Il Napoli non ha la necessità di cedere, il bilancio è solido e il contratto è lungo. Ci sono grandi ambizioni per la prossima stagione. Prima di chiudere l’affare andranno ricomposti i rapporti tra City e Napoli, perchè a Manchester sono rimasti scottati dall’operazione Jorginho, promesso ai Citizens e venduto poi al Chelsea”.