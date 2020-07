CdS – Osimhen, ultimatum del Napoli: la risposta entro un paio di giorni

Il Napoli non può attendere oltre. I contatti con Victor Osimhen continuano ad esserci ma gli azzurri hanno fretta di sapere dal suo entourage quello che sarà il futuro dell’attaccante nigeriano. Così la società partenopea ha fissato un ultimatum per Osimhen: in un paio di giorni il Napoli vuole capire le sue intenzioni, visto che dopo l’inserimento del Liverpool nella trattativa c’è stato un netto rallentamento da parte del giocatore che, inizialmente, sembrava essere ad un passo dal vestire la maglia azzurra. Questo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

