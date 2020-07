CdS – Barcellona-Napoli, possibile giocare la partita a in Portogallo

Barcellona e Napoli hanno ormai la testa occupata da una sola partita. L’8 agosto al Camp Nou dovrebbe andare in scena il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Sì dovrebbe, perché è anche possibile che la gara si giochi in Portogallo. Questo perché la situazione Coronavirus non è delle migliori in terra catalana e non è da escludere che la partita si giochi a Lisbona o addirittura a Porto o Guimaraes, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI