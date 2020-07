Barcellona, ultimo allenamento oggi, poi breve vacanza prima della sfida con il Napoli

Il Barcellona, prossimo avversario in Champions League del Napoli, svolgerà oggi l’ultimo allenamento, prima di staccare la spina per una manciata di giorni. Il tecnico blaugrana Quique Setien ha concesso a Messi e compagni una breve vacanza di cinque giorni. I giocatori potranno ricaricare per bene le pile, cercando di scrollarsi di dosso i veleni di questo finale di stagione. Gli unici calciatori che fanno eccezione sono i francesi Griezmann, Umtiti, Lenglet e Dembelè. Per loro è previsto un programma di recupero, visti gli infortuni dai quali si stanno rimettendo.

